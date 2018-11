Tamponamento tra due auto in via Corsica, ferita una 67enne

TERMOLI. Tamponamento tra due auto in via Corsica, sul ponte del Molinello, poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Polizia municipale, che ha compiuto i rilievi e disciplinato la circolazione.

A restare ferita una donna, la 67enne A. S., trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per trauma cranico e toracico, a causa dell'impatto.