Ubriaco e rissoso alla guida, arrestato 42enne

COLLETORTO. I Carabinieri della stazione di Colletorto, in esecuzione di un provvedimento cautelare con pena residua da espiare in regime di detenzione domiciliare, pari ad anni 1 di reclusione, emesso dal Gip del Tribunale di Firenze, previo accurate ricerche, hanno individuato e tratto in arresto un 42enne originario della Lucania, attualmente dimorante in provincia di Campobasso.

Lo stesso già censito alla banca dati delle forze di polizia è stato arrestato in quanto responsabile dei reati di violenza privata, danneggiamento e guida in stato di ebrezza alcolica.

I fatti in essere traggono origini dalla condotta tenuta del predetto, alcuni mesi fa, allorquando si trovava sul tratto di autostrada A/1, altezza Firenze Sud, rendendosi autore di rocambolesco incidente stradale, proprio dovuto al proprio stato di alterazione psichica riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche. Nella circostanza a procedere fu personale della Polizia Stradale di Firenze. Lo stesso dopo le formalità di rito, veniva associato presso la propria abitazione in Colletorto, dove dovrà espiare la pena sopra indicata, a disposizione della magistratura fiorentina.