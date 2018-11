Migliorano le condizioni del 55enne accoltellato in via Udine

TERMOLI. Migliorano al Cardarelli di Campobasso le condizioni del 55enne L. C., ferito in modo grave la scorsa settimana da un accoltellamento in via Udine.

L’uomo venne colpito da tre fendenti da un netturbino 54enne, E. F., che resta in carcere anche dopo la convalida dell’arresto operato dai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Tre colpi alla schiena, a un braccio e al torace. Il 55enne per miracolo non ha subito un colpo letale, bastava qualche centimetro di differenza. Operato d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso, per fortuna ora sta meglio. Con molta cautela è cominciata la riabilitazione, ha mangiato, si è cominciato a sedere sul letto, attorniato dall'affetto dei suoi familiari che non si sono staccati un momento.