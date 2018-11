Carabinieri sventano furti d'auto

MONTENERO DI BISACCIA. Una tranquilla notte di fine autunno. Mentre la pioggia inizia a cadere su Montenero di Bisaccia, un uomo, sessantatreenne, viene svegliato da alcuni rumori che provengono dalla strada.

Il tempo di alzarsi e rendersi conto che qualcuno sta cercando di rubare il suo furgone Fiat Iveco Daily, parcheggiato regolarmente sotto casa.

Immediato l’allarme comunicato telefonicamente al “112”, numero di emergenza dell’Arma.

Mentre i malfattori cercavano di forzare il veicolo per sottrarlo illecitamente, un equipaggio di Carabinieri della Stazione di Montefalcone nel Sannio, impegnati in un servizio notturno di perlustrazione a largo raggio sul territorio di Montenero di Bisaccia, così come previsto dalla cornice di sicurezza disposta dal Comando Compagnia di Termoli, interveniva prontamente nella zona interessata.

L’arrivo tempestivo dei militari permetteva di scongiurare il furto del mezzo e di mettere in fuga i ladri che, probabilmente, avevano individuato in Montenero il centro dove consumare reati contro il patrimonio nel corso della notte.

Rapidamente sono iniziate le ricerche e le indagini del caso per individuare i responsabili del tentativo di furto.

Ancora una volta, la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio ha consentito di prevenire i reati e garantire sicurezza ai cittadini.