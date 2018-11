DOGLIOLA. Ore 8.00 E' deceduta in pronto soccorso a Vasto la ragazza di 30 anni che era alla guida della Fiat Panda. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto. La donna, I.M., era originaria di Tufillo.

LA PRIMA NOTIZIA. Un tremendo incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sulla Trignina in territorio di Dogliola tra una auto ed un autobus. ll sinistro, che è ha visto coinvolti una Fiat Panda cross e un bus Atm, è avvenuto nei pressi dell'area di servizio "Il Girasole" dove il pullman ha finito la sua corsa contro alcuni mezzi pesanti posteggiati. Diversi i feriti lievi, tre in condizioni più critiche trasportati in ospedale a Vasto. Tra questi l' autista dell'autobus, A.T. classe 1976 di Campobasso, ed una donna classe 1988, I.M. di Tufillo, molto grave e che era alla guida dell'utilitaria.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 Abruzzo e Molise, la Polizia per i rilievi del caso, i Carabinieri ed i Vigili del fuoco di Vasto. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato facendo passare i mezzi all'interno dell'area di servizio con il senso unico alternato. Il sinistro ha provocato disagi alla circolazione stradale con quest'ultima che è stata bloccata per diverso tempo. Tra le possibili cause del sinistro, che sono in corso di verifica, l'asfalto reso viscido dalla pioggia.



GUARDA IL VIDEO: