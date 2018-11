DOGLIOLA. E' Ilaria Mastroberardino la donna deceduta sulla Trignina a seguito di un tremendo incidente avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino in territorio di Dogliola(LEGGI). La giovane è morta presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto. Troppo gravi le ferite che ha riportato dopo il sinistro stradale che ha visto coinvolti, oltre alla sua vettura, anche un autobus Atm e dei camion fermi all'interno della piazzola di sosta dell'area di servizio "Il Girasole". Ferito in maniera seria pure l'autista del pullman, A.T. classe 1976, di Campobasso.

La ragazza era originaria di Tufillo e lavorava in Sevel. Lascia un marito ed un bambino di appena 3 anni. Nel piccolo centro del vastese la tragica notizia si è sparsa rapidamente e ha lasciato sgomenta l'intera comunità.

Purtroppo la Strada statale 650 si conferma ancora una volta una strada pericolosissima e non a caso è stata teatro di tanti altri incendi mortali. L'ultimo era avvenuto lo scorso luglio, quando morì un 40enne di Vasto(LEGGI).