VASTO. Sono piuttosto serie le condizioni di un uomo di Campobasso rimasto coinvolto nel sinistro stradale avvenuto all'alba di questa mattina sulla Trignina in territorio di Dogliola (LEGGI). D.N.M., classe 1986, intorno alle 13 è stato trasferito in elisoccorso a Pescara dove è ricoverato presso il reparto di neurochirurgia.

Per quanto riguarda l'autista dell'autobus, A.T. classe 1976, anche lui molisano, l' Ansa riporta che "è stato prima trasferito al San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto alle cure dai medici del Pronto soccorso che successivamente ne hanno disposto il trasferimento nell'ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia). Un secondo ferito, passeggero sul pullman, medicato sempre dai sanitari a Termoli, sarà dimesso oggi. Per lui molta paura e, fortunatamente, ferite di lieve entità. Altri due dei feriti sono stati trasferiti dal 118 Molise al San Timoteo di Termoli."

Intanto sul fronte messa in sicurezza dell'arteria è tornato a parlare anche il Comitato ProTrignina attraverso il suo presidente Antonio Turdò: "Noi chiediamo il raddoppio della Trignina per ogni senso di marcia perché è l'unica soluzione per metterla sicurezza e per dare risposte concrete a coloro che la percorrono".