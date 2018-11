TERMOLI. Una giornata già contrassegnata da un grave incidente, poteva diventare ancora più drammatica. Intorno alle 22.30, alla rotatoria di via Corsica all'uscita dal centro commerciale 'Il Punto', una Skoda bianca condotta da un uomo probabilmente con scarsa lucidità, è finita sulla rotonda stessa, demolendo e sradicando un lampione della pubblica illuminazione, finito dentro il pianale dell'auto, che si è schiantata sul guardrail.

Come se non bastasse, l'uomo alla guida è pure fuggito, pare in stato di ubriachezza, lungo la stessa via Corsica.

Sul posto una volante del commissariato di Polizia e i Vigili del fuoco.