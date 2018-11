Si rompe una condotta, a secco la zona di via del Molinello

TERMOLI. Improvvisa rottura di una condotta a Termoli e ci sono zone, come via Sardegna e via del Molinello a secco. Intervento prima della Polizia municipale, quindi dei tecnici di Crea-Acea, che sono già al lavoro per tamponare il danno e ripristinare il regolare flusso idrico, che ha lasciato senz'acqua abitazioni, bar e ristoranti.