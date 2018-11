Auto disperde olio in via Giappone, altre vetture perdono il controllo

TERMOLI. Serata impegnativa quella di ieri per la volante del commissariato di Polizia di Termoli, che prima di gestire le conseguenze dello schianto alla rotatoria del centro commerciale "Il Punto" era intervenuta in via Giappone, dove una vettura aveva subito la rottura della coppa dell'olio.

Carreggiata viscida e numerose auto che sono scivolate, rimediando danni, senza che i conducenti riuscissero più a governarle.

L'emergenza è cessata solo quando la strada è stata ripulita dal lubrificante.