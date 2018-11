Non si finisce più, in Molise autobus contro una casa: 5 i feriti

ISERNIA. La maledizione non abbandona gli autobus. Ennesimo incidente, oggi, ma in Alto Molise.

Una sottile linea rossa lega i 5 incidenti avvenuti dal 13 novembre scorso a questa mattina. Il primo col rogo sulla statale 87, per fortuna senza feriti, per proseguire con gli scontri sempre sulla statale 87 tra Ripabottoni e Casacalenda del 16 novembre e quello del 20 novembre sulla statale 17. Purtroppo, lo schianto, terribile, di ieri mattina, ha lasciato una vittima sull’asfalto della Trignina e una dozzina di feriti, tra cui due gravi.

Come se non bastasse, stamani, in provincia di Isernia, un autobus a causa del fondo ghiacciato è finito contro un’abitazione nel tratto tra Pescopennataro e Agnone.

Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, 5 i feriti, tutti lievi per fortuna, trasportati all’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, si tratta del conducente e altri 4 passeggeri.