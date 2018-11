SAN SALVO. Oltre 12 chili di sostanze stupefacenti sono state requisite nella vasta operazione antidroga condotta questa mattina all'aba tra Vasto e San Salvo. Nell'occhio delle perquisizioni dei militari dell'Arma con l'intervento dello squadrone Cacciatori di Puglia e della guardia di finanza bar ed esercizi commerciali ed abitazioni private.

Colpito il traffico di droga internazionale, i soggetti coinvolti gestivano l'importazione di cocaina, eroina e hashish dall'Albania, e da altri paesi dell'est.

I principali esponenti della banda sono albanesi che, attraverso una serie di referenti, distribuivano la merce in Abruzzo e in altre regioni italiane. Venti gli ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Gip presso il Tribunale dell'Aquila, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

L'operazione arriva al termine di un'indagine durata oltre un anno e che aveva già portato all'arresto di 13 persone. Tra le accuse anche detenzione e porto illegale di armi.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca questa mattina alle 8.00 ha incontrato il Colonnello Florimondo Forleo per metterla al corrente sull'operazione condotta.

Alle ore 11, di questa mattina presso la Procura della Repubblica di Chieti ci sarà una conferenza stampa durante la quale si metterà al corrente la stampa sull'esito dell'operazione.