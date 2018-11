Operazione Evelin, arresto in flagranza di reato per 12 persone

CHIETI. Si è tenuta questa mattina alle 11.00 presso la Procura della Repubblica di Chieti la conferenza stampa sull'Operazione Evelin, conclusa questa mattina in un'operazione congiunta del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (leggi).

Di seguito il comunicato diramato: "Destinatari delle odierne misure restrittive sono 20 soggetti per lo più di nazionalità albanese nonché rumeni e italiani, tutti appartenenti ad un sodalizio criminale con base nell'area del Vastese, accusati a vario titolo di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione di armi, utilizzate per garantirsi l'egemonia sul territorio e sulle principali piazze di spaccio.

L'attività investigativa è stata avviata nell'ottobre del 2016 a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a San salvo, all'interno del bar Evelin, tra due diverse organizzazioni criminali albanesi, ove alcuni esponenti rimasero gravemente feriti.

La stessa ha consentito di accertare e documentare che lo stupefacente raggiungeva la località teatina attraverso la gestione dei canali privilegiati di approvvigionamento con l'Albania, l'Olanda e la Slovenia, agevolata dalla disponibilità di armi.

Durante tutta l'attività investigativa, durata oltre un anno e mezzo, sono stati tratti in arresto in fragranza di reato complessivamente 12 persone e sottoposti a sequestro 13 kg di droga non che due pistole. L'operazione odierna testimonia l'attenzione delle forze dell'ordine al contrasto dei traffici illegali su tutta la provincia di Chieti, è in particolare, nel quadrante meridionale delle località di Vasto e San Salvo, da sempre crocevia di attività criminali ad opera di organizzazioni proveniente da altre regioni limitrofe o, come in questo caso, da soggetti stranieri.

Carabinieri e finanzieri in stretta sinergia operativa, sono convinti di aver inferto un duro colpo alla rete del narcotraffico che imperava sull'area.