Sabato l'ultimo saluto a Ilaria, morta per un grave trauma cranico-encefalico

CHIETI. E' stata eseguita questa mattina a Chieti l'autopsia sul corpo di Ilaria Mastroberardino, la 30enne di Tufillo morta il 28 novembre a seguito di un tragico sinistro stradale sulla Triginina (LEGGI). L' esame autoptico eseguito dal dottor Pietro Falco, medico legale della Asl Laciano-Vasto-Chieti, insieme all'equipe formata dal dottor Francesco Parente, dal dottor Marco Piattelli e dalla dottoressa Maria Donata Di Palma è durato circa tre ore. Presente anche il consulente della famiglia della vittima la dottoressa Elvira Moccia.

Secondo Pietro Falco "a causare la morte della donna è stato un grave trauma cranico-encefalico". In mattina, come da protocollo, sono stati effettuati anche i prelievi istologici e tossicologici, ma per i risultati bisognerà attendere.

Intanto la salma è stata riconsegnata alla famiglia. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Chiesa di Santa Giusta a Tufillo.