TERMOLI. Nella serata dello scorso 28 novembre, un automobilista aveva provocato un incidente stradale in via Corsica, nella rotatoria ubicata nei pressi dell’uscita del centro commerciale “Il Punto” di Termoli, demolendo un lampione della pubblica amministrazione e finendo con l’auto contro il guardrail. Subito dopo l’incidente, che fortunatamente non aveva coinvolto altri veicoli o pedoni, il guidatore si era immediatamente allontanato abbandonando l’auto sul posto, prima dell’arrivo della Volante del Commissariato di P.S..

Gli agenti, dopo aver messo prontamente in sicurezza la zona e provveduto tramite carro attrezzi all’immediata rimozione dell’autovettura non più marciante, effettuavano i rilievi dell’incidente, mettendosi nel contempo alla ricerca del conducente “pirata”, prontamente individuato in un giovane di San Giacomo degli Schiavoni, sprovvisto di patente di guida, in quanto ritirata in precedenza, che si era messo alla guida di una utilitaria prestatagli da un amico.

Terminati gli accertamenti ad opera dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, a carico di entrambi i giovani scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada.