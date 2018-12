Furto di autovettura, intercettati gli autori e tratti in arresto

TERMOLI. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Termoli, alle prime ore della mattina hanno arrestato due Sanseveresi di 65 e 29 anni, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria.

Intorno alle 5, di questa mattina, in Termoli i due pendolari del crimine, si impossessano di un’autovettura di grossa cilindrata, dopo aver spaccato il finestrino anteriore sinistro e si danno a precipitosa fuga.

L’antifurto satellitare mette subito sulle loro tracce due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in attività di contrasto ai reati predatori , che dopo un inseguimento riescono a intercettare i fuggiaschi e fermarli al confine con la vicina Puglia.

L’inseguimento, che ha interessato diversi comuni del basso Molise, vedeva coinvolto anche un altro veicolo, risultato essere quello “pulito” di proprietà di uno dei due, che veniva recuperato e sequestrato.

Solo per miracolo nessuno degli automobilisti in transito lungo le arterie percorse in quel momento è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe avuto sicuramente conseguenze gravi.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarli nel momento in cui tentavano di smontare il Gps dal veicolo appena trafugato ed il più giovane tentava fuga a piedi nei campi, ma nonostante la strenua resistenza opposta veniva inseguito e bloccato.

L’autovettura, trafugata poco prima mediante effrazione del finestrino lato guida, veniva restituita al legittimo proprietario, allertato dal sistema di allarme.

Gli autori dopo le formalità di rito sono stati associati alla Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.