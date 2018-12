Carabinieri, sgominata banda dedita ai furti nelle scuole

CHIETI. I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti stanno eseguendo dall’alba, tra Molise, Abruzzo e Puglia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Lanciano, su richiesta della locale Procura, nei confronti di persone indagate a vario titolo di furto aggravato e ricettazione, con l’esecuzione di numerosi decreti di perquisizione, in relazione a furti in scuole ed abitazioni, nonché razzie di autoveicoli in varie zone sull’Adriatico.

Ulteriori dettagli verranno resi noti questa mattina in conferenza stampa alle ore 11.00.