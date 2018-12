Bisarca in avaria sull'A14, traffico in tilt tra Vasto Sud e Vasto Nord

VASTO. Disagi alla circolazione sull'A14 per via di una bisarca carica di auto che è rimasta bloccata, mentre procedeva in direzione nord, tra i due caselli di Vasto. La sfortuna ha voluto che il mezzo andasse in avaria proprio nel tratto in cui sono in corso dei lavori ed in cui è aperta una sola carreggiata. Ciò ha comportato notevoli disagi nelle operazioni di soccorso e consistenti code, almeno di 1 km. Il tutto è accaduto intorno alle 20 di questa sera.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Vasto sud ed il personale di Autostrade per l'Italia.