Ritrova in macchina con delle «croci» i soldi che le avevano rapinato

CAMPOMARINO. Epilogo clamoroso per la rapina avvenuta lunedì sera in contrada Ramitelli a Campomarino.

La signora picchiata e depredata di contanti, stamani ha rivenuto tutte le banconote che aveva consegnato ai banditi, 1.670 euro, assieme a delle croci, in un porta-cd trovato in macchina.

Ha ovviamente avvisato i Carabinieri della locale stazione. Il figlio disabile che era accorso in aiuto della madre e lui stesso picchiato, si trova ancora sotto morfina.

Nella tarda serata di lunedì, in contrada Ramitelli. Bersaglio dei malviventi una villetta in cui era atteso un antennista, ma a bussare all'uscio sono stati i due malviventi, col volto coperto da passamontagna. La donna ha subito un colpo al volto e uno alla schiena, cadendo a terra. Il figlio disabile si è scagliato contro i rapinatori, ma anche lui è stato colpito al volto. Loro, di corporatura esile, dall'accento pugliese, come ha avuto modo di riferire dopo ai Carabinieri, puntavano ad arraffare oro e preziosi, probabilmente per rivenderli a qualche ricettatore e farsi i soldi per la droga, non è escluso, infatti, che fossero tossici. A facilitare il loro ingresso il cancello rimasto aperto e altra cosa molto probabile sono stati narcotizzati cani, che invece solitamente fanno un gran baccano. I due banditi non hanno potuto agguantare l’oro, ma hanno preso tutti i soldi presenti in casa, circa 1.200 euro in contanti. La donna dopo che i due si sono volatilizzati, ha chiamato sia i Carabinieri della stazione di Campomarino che il 118. Un’esperienza terribile.