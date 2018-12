Continua a delinquere mentre è in prova ai servizi sociali, arrestato 31enne

TERMOLI. Nel pomeriggio del 6 dicembre personale del Commissariato di Termoli ha tratto in arresto C. C., molisano di anni 31,domiciliato a Termoli.Il giovane attualmente era sottoposto alla misura cautelare non detentiva dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per varie tipologie di reato. A seguito delle inosservanze derivanti dallo status a cui era sottoposto, mediante comportamenti incompatibili con il regime alternativo, veniva segnalato dagli agenti alla Magistratura In particolare lo stesso si rendeva responsabile di reati contro la persona e contro il patrimonio, nonostante fosse altresì sottoposto alla Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, irrogata nei casi di accertata ed attuale pericolosità sociale.

A seguito dei fatti accaduti, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso emetteva apposita ordinanza di aggravamento della misura restrittiva, disponendo la sostituzione della citata misura cautelare non detentiva con la detenzione in carcere. Il provvedimento in parola veniva notificato ed eseguito da personale del Commissariato di via Cina..

Al termine degli adempimenti di rito, il 31enne, è stato tradotto presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Larino, a disposizione della Procura competente.