In rianimazione il 18enne molisano rimasto ferito nella discoteca di Corinaldo

CAMPOBASSO. E’ stato un minorenne a spruzzare lo spray al peperoncino al locale che a causa della diffusione nell’aria della sostanza urticante, ha provocato la calca costata la vita a sei persone e che vede altre 8 in gravi condizioni. La Procura per i minorenni di Ancona lo indaga per omicidio preterintenzionale plurimo e pare che il folle gesto di spruzzare lo spray sia derivato dal tentativo di furto di una catenina.

Tra costoro anche un 18enne nato a Campobasso, con papà campano e mamma originaria di Ferrazzano.

Il ragazzo, partito dal capoluogo con altri due amici per raggiungere un quarto compagno a Corinaldo, è rimasto ferito in modo grave ed è tuttora in pericolo di vita.

I 4 erano insieme fino all’uscita del locale, poi si sono sparpagliati in seguito al fuggi fuggi generale avvenuto nella Lanterna Azzurra dov’era in programma il concerto del noto trapper Sfera Ebbasta.

Attualmente il 18enne molisano è ricoverato in rianimazione all’ospedale regionale Torrette di Ancona.