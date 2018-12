A14, scontro fra camion a Val di Sangro: due feriti

VAL DI SANGRO. Nella scorsa notte in A14 nel tratto compreso fra Val di Sangro e Vasto in direzione sud, due camion sono rimasti coinvolti in un incidente al km 425. Due i feriti trasportati in ospedale, uno in codice verde e l'altro in codice giallo. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Vasto Sud, i Vigili del fuoco di Lanciano e un'ambulanza del 118.