Incendio al porto turistico Marina Sveva, esercitazione riuscita

MONTENERO DI BISACCIA. Nella mattinata odierna, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli ha simulato un incendio presso il Porto Turistico di Marina Sveva, per verificare tempi e modalità di risposta dell’organizzazione antincendio.

Alle ore 10:15 è stato lanciato l’allarme da parte del personale del porticciolo turistico, in pochi minuti sono giunti sul posto una pattuglia del “Nucleo Nostromi” della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli e due mezzi dei Vigili del Fuoco, di cui un’auto pompa serbatoio”, provenienti dal Distaccamento di Termoli.

L’esercitazione, inserita nel piano di addestramento programmatico annuale dalla Capitaneria di Porto, ha consentito di verificare, tra l’altro, l’attivazione della catena dall’allarme e la macchina dei soccorsi, immediatamente attivatasi, nonché testare, il raccordo informativo tra i vari soggetti intervenuti e tutte le procedure di emergenza previste, così come richiesto in caso di reale necessità. L’esercitazione ha dato inoltre la possibilità di verificare la piena funzionalità del locale dispositivo antincendio, sia in termini tecnico-operativi che in termini di impiego del personale coinvolto.

Soddisfacenti sono stati i risultati relativamente alla tempistica con cui si è svolta l'esercitazione, ritenuta idonea alla casistica ed alle eventualità reali, nonché la reattività della catena di comando, controllo e coordinamento delle attività di spegnimento, nonché le dotazioni del porto turistico (valvole antincendio) che sono state aperte e messe in pressione ed hanno regolarmente funzionato.

Continueranno in tal senso siffatte attività con lo scopo di tenere prontamente allenato lo strumento di risposta operativo.