TERMOLI. Grande l’attenzione da parte della Guardia costiera, sia per la costa che per le Isole Tremiti, riguardo l’ondata di maltempo di oggi. «Alle ore 16 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, riscontrando fenomeni atmosferici in mare quali trombe d’aria e forti burrasche, ha allertato uomini e mezzi dipendenti, oltre che servizi/operatori e mezzi portuali, cluster marittimo in generale e porticcioli turistici. Il fenomeno a carattere temporalesco, seppure previsto e anticipatamente segnalato con avvisi regolarmente emanati dalla Protezione Civile Regionale e dalla Guardia Costiera, si è manifestato con diverse trombe d’aria, in particolare una, facilmente visibile dalla costa, che si è generata in mare comportando anche il sollevamento di una breve colonna d’acqua. Informati immediatamente i principali punti di contatto istituzionali, si è proceduto ad allertare il personale imbarcato sull’unità in servizio SVH (motovedetta specializzata alla ricerca e al soccorso) mentre una autopattuglia ha provveduto ad allertare le unità presenti in porto ed i servizi tecnico nautici per consentire le manovre in sicurezza di alcune unità in arrivo ed in particolare l’unità da passeggeri che espleta il servizio di collegamento con le Isole Tremiti. Il fenomeno occorso non ha lambito terra ma espletato gli effetti in mare; non sono stati segnalati danni a cose o a persone sulla costa. Il livello di attenzione della Guardia Costiera resta tuttavia elevato, anche se il fenomeno meteorologico in questione è andato in via di netto miglioramento».