GUGLIONESI. Incredibile la grandinata che si è abbattuta sull'hinterland nella tempesta che ha flagellato la costa oggi pomeriggio. A Guglionesi in particolare, dove molto intensa è stata anche l'attività elettrica, con numerosi fulmini che sono caduti a terra, c'è stata una coltre bianca che ha ricoperto strade, piazze e marciapiedi.

Sembrava neve, ma in realtà era grandine, dovuta al brusco calo delle temperature e alle copiose precipitazioni. Ringraziamo chi ha scattato o filmato questo spettacolo della natura. Per fortuna grossi disagi non ve ne sono stati, i Vigili del fuoco non hanno dovuto fronteggiare emergenze.