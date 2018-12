Che buca in via Roma! Girate al largo

TERMOLI. Stavolta la vogliamo prendere alla leggera: prove tecniche del tunnel?

In via Roma si è aperta una profonda buca, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua piovana degli ultimi giorni e per l'usura del manto stradale.

Sicuramente interverranno i tecnici dell'assessorato ai Lavori pubblici a porvi rimedio, intanto girate alla larga dalla voragine.

Una situazione che evidenzia quanto sia necessario prevedere una robusta manutenzione stradale, ma in quel tratto, qualora tutto filasse liscio, ci sarà la nuova infrastruttura destinata a cambiare il volto della città.