Tentato omicidio, parla il 55enne accoltellato il 22 novembre

TERMOLI. Esce allo scoperto, tramite il suo legale Diego Sabatino, l'uomo che ha rischiato la vita a causa del tentato omicidio subito in via Udine.

Sono trascorse all’incirca 3 settimane da quella mattina in cui le sirene delle gazzelle dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli hanno squassato la tranquillità di un risveglio autunnale. Era il 22 novembre, quando alle 7.30 circa un netturbino 54enne, E. F., ha aggredito in via Udine, nei pressi dell’abitazione della vittima dell’aggressione, con tre fendenti e ferito il 55enne, Luigi Caprara, spendendolo all’ospedale e finendo in carcere per tentato omicidio. L’operatore ecologico ha brandito un ‘coltellaccio’, dopo aver discusso animatamente e, preso dall'ira, lo ha colpito al braccio, ad una spalla e al petto.

Il dipendente della 'Teramo Ambiente', l'azienda che gestiva la raccolta differenziata era già noto alle forze dell'ordine. Caprara per fortuna è sopravvissuto, anche grazie all’operazione chirurgica eseguita al Cardarelli di Campobasso, dov’era giunto in gravi condizioni, anche più estreme di quelle diagnosticate all’inizio. Lo stesso Caprara, tuttavia, in seguito alle notizie apparse dopo l’aggressione subita ci ha contattato per il tramite del suo legale di fiducia, Diego Sabatino, per precisare meglio le cause all’origine della vicenda. «Il mio assistito non deve o doveva alcuna somma di denaro al suo aggressore, tanto meno è esposto con altre persone – piuttosto è stato il signor Caprara che avanzava soldi, a causa di lavori compiuti nella casa di colui che poi l’ha accoltellato. In ogni caso, rispetto a quanto successo ci costituiremo parte civile nel processo penale che giudicherà l’avvenuta aggressione. Il mio cliente tiene molto a precisare questo elemento, poiché troppo chiacchiericcio si era sparso in città a seguito di alcuni articoli di stampa», ha voluto chiarire l’avvocato Diego Sabatino.