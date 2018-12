Tir nella cunetta col rimorchio, bloccata la strada provinciale 146

CASACALENDA. Circolazione ferma per diverse ore nel pomeriggio sul tratto di strada provinciale 146 nel tratto che collega la vecchia stazione di Bonefro e Santa Croce di Magliano. Un autoarticolato che procedeva su questa arteria, con rimorchio vuoto, è finito nella cunetta, occupando poi di traverso tutta la carreggiata.

Sul posto, dove non ci sono stati feriti per fortuna, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri delle stazioni di Ripabottoni e Colletorto, coordinati dal comando compagnia diretto dal maggiore Raffaele Iacuzio.

L’uscita di strada è avvenuta in prossimità di una curva e lo stato di dissesto del manto stradale avrà avuto sicuramente qualche responsabilità nel sinistro, su cui comunque sono in via di esperimento ulteriori accertamenti.

Un altro incidente stradale era avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 647, nei pressi del bivio per Morrone e Casacalenda. Un tamponamento tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, mentre non c'è stato bisogno di trasportare nessuno al pronto soccorso.