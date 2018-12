Il ginecologo di San Martino ucciso al settimo furto subito in casa

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dal sindaco di San Martino in Pensilis Massimo Caravatta arriva la conferma delle origini locali di Armando Andrea Basile, il ginecologo 61enne ucciso in Venezuela.

Come avvenuto sia in Venezuela, ma anche in Sudafrica, la vita dei molisani che hanno raggiunto un certo tenore di vita è sempre a rischio, a causa di società violente. L’omicidio è di alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo ieri, proprio da Castelli. Sulla testata online Laverdad, nel giorno dell’Immacolata si evidenzia che sono stati identificati gli assassini dalla Polizia scientifica, per l’anagrafe venezuelana il 61enne si chiamava Armando Bacile Rafael Ferrer.

Un soggetto noto come Antony, assieme ad altri sodali, aveva già compiuto razzie nel passato, con sei furti alle spalle e col settimo divenuto addirittura mortale. Basile è stato soffocato e picchiato. Secondo i residenti della strada del quartiere Bella Vista, dove viveva il medico, un mese fa erano stati avvelenati i cani che proteggevano la casa, quindi l’assalto è stato pianificato. I rumori sono stati uditi all’alba dai vicini di Basile, quando fecero irruzione in casa, assieme ai fratelli del 61enne, il ginecologo è stato trovato senza vita a letto, supino, legato con mani e piedi e con una specie di cappuccio sul viso. Basile ha lavorato in diversi ospedali a Maracaibo e stava lavorando al Cdi di Mangos, a ovest di Maracaibo.