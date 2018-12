TERMOLI. Alle ore 9.15 di questa mattina la squadra vigili del fuoco del distaccamento Termoli è intervenuta sul vialone Rio Vivo, adiacente allo stabilimento Fca, per un’auto Chevrolet uscita fuori strada e ribaltata. Sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto velocemente ad estrarre dall’abitacolo la conducente, L.S. di 55 anni, per affidarla, subito dopo, alle prime cure sanitarie del 118 che ne disponeva il trasporto in ospedale per tutti gli accertamenti necessari. Sul posto la Polizia Municipale di Termoli per i rilievi stradali di competenza.