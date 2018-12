Stretta antidroga sulla costa, controlli con le unità cinofile

TERMOLI. Senza tregua i controlli antidroga a Termoli.

Continua l’azione di prevenzione e repressione da parte della Polizia di Stato sul dilagare dello spaccio di stupefacenti nel territorio costiero molisano.

Su disposizione della questura di Campobasso, infatti, sono stati attivati e organizzati dei servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’ausilio di unità cinofile.

Pantere del 113 hanno battuto l’abitato di Termoli ed effettuato anche ispezioni accurate e particolareggiate, finanche con perquisizioni mirate nei confronti di quei soggetti già noti alle forze dell’ordine. In particolare, abbiamo notato gli agenti occuparsi di qualche residente nella zona di contrada Casa la Croce.

Presidiare la costa in un periodo di così grande fermento come quello pre-natalizio è fondamentale per garantire la maggiore sicurezza possibile alla cittadinanza.