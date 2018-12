Alberi, cavi elettrici e pali telefonici pericolanti a causa del maltempo

TERMOLI. Per le problematiche legate al maltempo, la squadra vigili del fuoco del distaccamento Termoli è intervenuta, nel pomeriggio, per un albero abbattutosi, senza ulteriori conseguenze, sulla sede stradale della SP 131 in agro di San Martino in Pensilis e per un palo della linea telefonica pericolante sulla strada Guardiola di Montenero di Bisaccia. La squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta, in paese, in via Manzoni per dei cavi elettrici di una linea aerea che sfiammavano probabilmente per infiltrazioni d’acqua piovana nei morsetti di giunta.