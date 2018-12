Area portuale sotto sequestro: piena di rifiuti

TERMOLI. Lunga ed importante attività di indagine operata a tutela del demanio marittimo e dell’ambiente posta in essere dal Nucleo di Polizia Marittima ed Ambientale della Capitaneria di Porto di Termoli, all’interno del Porto di Termoli. I militari della Capitaneria diretti dal Capitano di Fregata Francesco Massaro negli ultimi giorni hanno provveduto ad effettuare minuziosi controlli in area portuale rilevando una occupazione abusiva di demanio marittimo per un totale di mq. 300, adibita a deposito di attrezzature e posa in opera di un container non autorizzato. L’intera area è stata posta sotto sequestro e i responsabili deferiti all’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito della medesima attività i militari hanno, altresì, rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da materiali di ogni genere in gran parte provenienti dall’esercizio di attività d’impresa, per i quali i responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Larino.