Cane resta impigliato in una rete da calcetto, liberato dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Giornata movimentata per la squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, che già dalla prima mattinata è stata impegnata per un soccorso a persona, colta da malore in casa, impossibilitata ad aprire la porta. I vicini, sentendo dei lamenti, hanno avvisato subito i soccorsi. Sul posto, dopo aver aperto la porta d’ingresso all’appartamento, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha effettuato, con grande impegno e professionalità, tutte le terapie ed azioni specifiche.

Subito dopo, allerta per un forte odore di gas in via Brasile. Nell’area interessata sono stati effettuati tutti i rilievi strumentali specifici, non risultando nulla di anomalo. Probabile causa del forte odore, l’intervento di uno sfiato automatico di sovrappressione gas di una vicina centralina di zona.

Con l’intervento al termine, squadra dirottata urgentemente per un incendio all’ingresso di una abitazione di Montenero di Bisaccia. Sul posto, insieme ai Carabinieri, si notava ancora del fumo proveniente dal materiale vario accantonato all’ingresso dell’abitazione. Probabilmente un corto circuito elettrico dell’impianto in prossimità del materiale ha innescato l’incendio per fortuna non propagatosi.

Un piccolo albero, reso pericolante dal vento, a Termoli, in Corso Vittorio Emanuele III, rischiava di cadere su un’auto. Intervento provvidenziale atto a scongiurare il pericolo.

Poco dopo la squadra soccorreva, a San Giacomo degli Schiavoni, un cane rimasto impigliato in una rete di recinzione del campo di calcetto. Dopo aver allertato anche il veterinario, si riusciva a contattare il proprietario del cane, che non si era accorto della sua assenza, per farlo venire sul posto. Liberato dalle reti, l’animale, si è dimostrato subito riconoscente scodinzolando e facendosi accarezzare dai vigili e dal padrone.