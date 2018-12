TERMOLI. Restare impantanati con l’auto in un pantano d’acqua nel giorno in cui non ci sono state precipitazioni atmosferiche può apparire un paradosso, ma è quanto è successo a un automobilista ieri pomeriggio, nella zona artigianale, alle spalle del centro commerciale “Il Punto”.

Una situazione che avevamo provveduto a segnalare anche mesi fa, ma ovviamente è rimasta tale e quale.

Racconta il conducente e proprietario della macchina, «Mi son dovuto recare per necessita nella zona artigianale e di colpo mi sono trovato in mezzo al guado di una strada diventata una pozza enorme per le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e d'improvviso l’auto si è spenta. Passato un attimo di scoramento per l'accaduto ho cominciato a chiamare le forze dell’ordine ma le pattuglie erano impegnate, e non si poteva assicurare un intervento celere, poi ho chiamato qualcuno di famiglia, ma quello che mi lascia stupito e arrabbiato è il fatto che questa strada non è la prima volta che rimane in queste condizioni di disagio, appena fa una goccia d'acqua è il pantano. Però siamo sempre qui, oggi è capitato a me, ma se non interviene nessuno, dopo di me capiterà sempre a qualcun altro».