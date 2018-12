Inchiesta Dark report, assolti tutti gli imputati

TERMOLI. L'ennesima maxi-inchiesta della Procura di Larino che si risolve in una bolla di sapone.

Si è conclusa con tutte assoluzioni il processo "Dark Report", che nel dicembre 2011 fece tornare in azione il Noe a Termoli, un'inchiesta che coinvolse professionisti, militari e persino ex giudici della magistratura contabile. Sullo sfondo i possibili affari nel campo delle energie rinnovabili e la perizia all’ex acciaieria Stefana, allora di proprietà della Italcromo.

Cinque le persone a cui la Procura di Larino, e anche l’allora gip Roberto Veneziano, avevano contestato l’associazione a delinquere, dodici in tutto gli iscritti nel registro degli indagati. Pesanti le accuse a vario titolo nel complesso: corruzione in atti giudiziari, falsa perizia, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, omissione in atti d’ufficio, illecita acquisizione di consenso elettorale, associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione; concorrenza sleale, favoreggiamento personale.

Il giudice per le indagini preliminari Cappitelli aveva rinviato a giudizio nove persone, ma per le tre principali, accusati di esserne i promotori, era caduta l’accusa di associazione a delinquere.