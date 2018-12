E' molisana la 38enne trovata morta nel Tevere, sparite le due gemelline di 6 mesi

ROMA. Ha connotati molisani la tragedia avvenuta a Roma. Una donna, originaria di Agnone, come il marito, è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La donna, 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l'allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume al'altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia.

"Mi sono svegliato e non c'erano più". E' quanto avrebbe raccontato il marito della 38enne, che si è allontanata da casa con le sue figlie di 6 mesi e trovata morta nel Tevere a Roma. Il marito si è presentato stamattina alla polizia per denunciare la scomparsa. Sono ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco nelle acque del fiume e della polizia. Accertamenti soprattutto in zona Testaccio dove la donna abitava ed è stata vista lanciarsi nel fiume. Ricerche anche nei cassonetti. (Fonte Ansa.it)