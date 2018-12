TERMOLI. Clamoroso in viale Trieste: il trasloco delle ancore che adornavano l'ex istituto Nautico, ormai chiuso da dieci anni, destinate a Corso Umberto, 'impugnato' dal professor Angelo De Gregorio, storico docente del Tiberio, che oggi ha denunciato al commissariato di Polizia di via Cina l'amministrazione comunale per appropriazione indebita.

Una iniziativa davvero singolare, che De Gregorio ha giustificato in una video-intervista realizzata davanti alla centrale del 113.