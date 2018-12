Dark Report, il commento di Campopiano: è finita una stagione giudiziaria

TERMOLI. Avvocato difensore del principale indiziato, l’ingegner Antonio Malerba, Oreste Campopiano ha rilasciato una dichiarazione a corredo della sentenza del tribunale di Larino, che ha assolto i nove imputati dell’inchiesta Dark Report, perché il fatto non sussiste.

«Con questa sentenza il tribunale di Larino ha dimostrato l’inconsistenza dell’impianto accusatorio, avendo il collegio per ogni capo di imputazione valutato gli elementi di accusa e difesa, la formula assolutoria è la più ampia e significativa.

Il vaglio dibattimentale serve proprio a consentire alle parti indagate e una giusta e idonea difesa, che spesso non coincide con quanto emerge nella fase delle indagini preliminari, per cui sulle misure cautelari personali sarebbe opportuno una maggiore prudenza degli elementi indiziari e della loro presunta gravità Spero che l’esito di questo processo chiuda definitivamente una stagione giudiziaria particolarmente travagliata per il territorio del basso Molise e per tutte le persone che ne sono rimaste ingiustamente coinvolteۚ».