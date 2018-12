ROMA. Sgomento in Molise e soprattutto in Agnone, per la tragedia che ha colpito la famiglia Di Pasquo-Orlando.

La morte di Pina, appena 38enne (Giuseppina all’anagrafe), la scomparsa delle gemelline di 5 mesi, hanno gettato nello sconforto tutta la comunità agnonese, tanto che l’amministrazione dopo aver convocato una riunione d’urgenza, ha deciso di annullare tutto il cartellone natalizio, compresa la Ndocciata del 24 dicembre.

Intento, i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle ricerche sul Tevere, dopo il recupero di ieri del corpo di una donna e dove potrebbero essere dispersi i suoi due bimbi.

Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, Pina Orlando «E' uscita da casa con le sue bimbe in braccio quando fuori era ancora notte. Le ha prese dalle loro culle mentre dormivano e ha aperto in silenzio la porta senza svegliare nessuno. Tragedia all'alba a Roma. Una mamma di 38 anni si è tolta la vita lanciandosi nel fiume Tevere. Delle due gemelline, di appena sei mesi, finora non c'è traccia. Continuano le ricerche soprattutto nel fiume per capire se la mamma possa averle gettate in acqua insieme a lei o qualche istante prima. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio-suicidio.

L'allarme è scattato intorno alle 6 di ieri, giovedì 20 dicembre, quando un passante ha segnalato di aver visto una donna lanciarsi nel fiume all'altezza di ponte Testaccio. Sono scattate le verifiche dei vigili del fuoco e della polizia fluviale e qualche ora dopo è stato ritrovato il corpo all'altezza di ponte Marconi. Intanto il marito della 38enne, originaria di un paese vicino Isernia, si era presentato alla polizia denunciando la sua scomparsa e quella delle bambine. L'uomo, tra le lacrime, ha riconosciuto quel corpo confermando che si trattava della moglie. A spingere la mamma a compiere questo gesto estremo potrebbe essere stato il forte stress legato alla nascita prematura delle sue tre bimbe, alla morte di una di loro poco dopo il parto e al lungo ricovero in ospedale delle altre due gemelle. "Una tragedia enorme" ripetono i vicini di casa della coppia che da qualche mese viveva al pian terreno di uno stabile di Testaccio.

"Mi hanno svegliato le urla di Francesco - ha raccontato Antonella guardando la porta dove è ancora attaccato il fiocco rosa - ho sentito piangere così mi sono affacciata. Tra le lacrime ripeteva 'E' andata via con le bambine'". In casa la scorsa notte c'erano anche i genitori di lei. "I nonni erano venuti per dare una mano con le bimbe - ha spiegato Gabriella - Si erano trasferiti qui a luglio proprio per il parto. Avevo visto la donna tre giorni fa quando aveva riportato a casa la seconda bimba e le ho fatto gli auguri. L'altra era stata dimessa a novembre. Sembrava tranquilla". La notizia si è subito sparsa nel mercato Testaccio, che ha uno degli ingressi di fronte al condominio dove abitava la famiglia da qualche mese. "Stamattina il marito è entrato nel mercato a cercarle.

Piangeva e chiedeva aiuto" ha raccontato una commerciante. Nessun segnale nei giorni scorsi che potesse far presagire una tragedia simile. Anzi sembra che la famiglia si stesse preparando al Natale e la mamma avesse fatto acquisti per le sue bimbe. "Una famiglia distrutta" ha commentato un condomino uscendo dal palazzo. Mentre sui profili social della coppia rimangono gli scatti dei tanti momenti felici vissuti insieme come il matrimonio, i viaggi e le serate in compagnia degli amici. Intanto la polizia continua a scandagliare la zona per trovare le sorelline. Controlli anche nei cassonetti dell'immondizia che la mamma ha incontrato durante il tragitto, di pochi metri, dal portone del palazzo al punto in cui si è gettata in acqua. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Celio. Per le bimbe si teme il peggio.

Tra le ipotesi che la donna si sia gettata con loro in braccio o che le abbia buttate in acqua qualche istante prima».