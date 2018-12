Angolo di via De Gasperi, qualcuno la prende per una favela

TERMOLI. Sempre più spesso i cittadini, i residenti a Termoli, e anche coloro che vivono nella quotidianità o quasi la nostra città, vedono in Termolionline un punto di riferimento attraverso cui cercare di smuovere le acque su situazioni incresciose.

L'ultima segnalazione, di questo pomeriggio, ancora una volta vede alla berlina degrado e inciviltà.

«Buon pomeriggio, a seguito delle innumerevoli segnalazioni circa l’indecorosa condizione della discarica cittadina di via Molise (angolo via De Gasperi/ via Mascilongo) da voi più volte denunciate e documentate, ne invio altre...

Questa non è spazzatura di un condominio di 4 appartamenti e 2 studi medici.

Sottolineo che il tutto non era presente nelle prime ore della mattinata.

Prego divulgarne a chi di competenza e fare qualcosa per provvedere alla bonifica, non si può trascorrere il Natale in una favela».



La denuncia di un condomino indignato.