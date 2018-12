TERMOLI. Impegno sul territorio a 360 gradi per rendere la città di Termoli più pulita anche in vista delle festività natalizie.

Diverse le zone nelle quali la Rieco Sud ha effettuato la bonifica delle discariche abusive nelle giornate del 22 e 23 dicembre scorse:

Nucleo industriale – via Marco Biagi, via Bellisario, via Alessandro Volta,

Rio Vivo – via Cavalieri D’Italia,

Incrocio via Bellisario,

via Berlinguer,

via Rio Mare,

via Fanfani,

«Per evitare il ripetersi di tali situazioni, chiediamo un maggior controllo da parte delle autorità competenti», affermano al nuovo gestore dell’igiene urbana.