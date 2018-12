Vigilante infedele apriva i pacchi dell'attività dove lavorava

TERMOLI. Incessante anche l’attività degli Agenti del Commissariato di Termoli che oltre al copioso sequestro di droga effettuato domenica scorsa in località “Antica Fornace”, nella stessa giornata denunciavano una persona che nelle vesti di addetto alla vigilanza di un noto esercizio commerciale della fascia costiera, veniva ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne al magazzino intento ad aprire i pacchi contenente la merce appena consegnata. Non sussistendo la flagranza di reato, dato che le immagini venivano consegnate e visionate il giorno successivo il furto, il vigilantes veniva denunciato per furto aggravato contestualmente alla ammissione delle colpe ed al rinvenimento di alcuni oggetti trafugati e poi celati nella sua autovettura.

Nella giornata di ieri, sempre gli Agenti delle volanti del Commissariato denunciavano un cittadino indiano per violazione della legge sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.