Staccano il sigaro in bronzo alla statua di Benito Jacovitti

TERMOLI. Ci risiamo, per la seconda volta in meno di un mese dai danni provocati alla statua in bronzo che raffigura il maestro Carlo Cappello, un'altra delle opere, quella dedicata a Benito Jacovitti, è stata ulteriormente danneggiata dai vandali, che ne hanno spezzato il sigaro.

Ribadiamo che ormai, visto il dilagante malcostume, è necessario attivare il sistema di videosorveglianza negli spazi pubblici per punire i responsabili di questo gesti vili e assurdi.

Intanto, considerando anche la notte di Halloween, è il secondo assalto alla statua di Jacovitti. Occorre un giro di vite su controlli e sanzioni. Gli imbecilli sono in continuo aumento evidentemente. Dal video-editoriale di Nicola Montuori dell'11 dicembre scorso arrivava la proposta di una cordata di buona civiltà contro i cretini di turno.

E' il caso di passare all'azione.