Auto in sosta in via dei Mandorli, bloccati due bus urbani

TERMOLI. Via dei Mandorli: una delle strade di lottizzazione da mettere in sicurezza, ma non sono solo quelle le problematiche dell’arteria. Due autobus sono rimasti bloccati per mezz’ora e oltre nel tardo pomeriggio di ieri a causa delle auto lasciate in sosta in piena carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani, che hanno dovuto far sgombrare le vetture, per permettere agli autobus della Gtm che svolgono la linea 3 e 3/ di poter procedere oltre. Intanto, quasi un giro è saltato, per il disagio delle persone che attendevano le circolari nelle rispettive fermate.