«Buche che... bucano pneumatici»

TERMOLI. Una testimonianza diretta dello stato di dissesto delle strade cittadine e anche un auspicio per il nuovo anno. Arriva dal sindacalista del comparto sanitario Giancarlo Totaro, «Mi è capitato in questi giorni di ritrovare uno pneumatico della mia auto danneggiato a causa di un urto provocato da una buca sull'asfalto che adesso mi costringe a cambiare le due gomme anteriori, ordinate ma che purtroppo essendo particolari non sarà possibile sostituire prima del nuovo anno perché attualmente introvabili: gomme "runflat" (quelle che non bucano, credo quindi anche più resistenti dei comuni pneumatici).

Premesso che questa esternazione non è una denuncia a fini di risarcimento, però vorrei cogliere l'occasione per rivolgere pubblicamente un appello senza polemica ma con serenità al sindaco e alle autorità competenti ad un maggiore impegno al ripristino dei fondi stradali di tutte le strade termolesi molte delle quali in pessime condizioni.

Un augurio a tutti gli amministratori e a tutti i cittadini termolesi perché nel 2019 non si verifichino episodi simili ad altri utenti meno fortunati di me ai quali cambiare due gomme potrebbe significare destrutturare il bilancio mensile e grossi sacrifici per tutta la famiglia».