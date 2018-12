TERMOLI. Sono trascorsi oltre dieci mesi da quando li intervistammo nel febbraio scorso, ma nulla è mutato, dolore e sofferenza di genitori lontani dai figli crescono a dismisura per Pasqualino Ceglia e Maria Pia Cusenza, coppia che nel dramma si è cementata, ma ora combattono contro un sistema più grande della stessa unione coniugale.

La sentenza di assoluzione che ha scagionato Pasqualino dall’onta di essere l’orco coi propri figli non ha restituito il maltolto fino in fondo. Sentenza arrivata in sede di giudizio abbreviato dinanzi al gup di Larino l’8 gennaio scorso, quasi un anno fa. Merito dei legali Joe Mileti e Stefania Gianandrea.

Nel mezzo delle festività natalizie irrompe un appello, sia rivolto a Termolionline che diffuso sui social.

«Noi chiediamo che la giustizia funzioni bene e vogliamo sapere la verità, se le nostre due bambine ce le vogliano ridare o meno – ha affermato Pasqualino - sono trascorsi ormai troppi anni da quando ce le hanno tolte e già due mesi abbondanti dall’audizione, ad oggi ancora non si sa nulla e vogliamo una risposta sincera. Qual è ancora il mio problema, sono stato assolto, sono innocente. Non sto vedendo alcun passo nella nostra direzione, ma solo atteggiamenti ondivaghi, del tipo, “ora vediamo, aspettiamo”, ma la pazienza c’è fino a un certo punto. Non si può andare avanti così. Sono molti anni che non vedo più le mie due bambine e mio figlio».

«Condivido ciò che ha detto mio marito – ribadisce Maria Pia - le acque si devono necessariamente smuovere. Io stessa sono due anni che non vedo le mie figlie, prima le riuscivo a vedere. Dopo, di punto in bianco non le ho più viste.

Io chiedo che mi facciano riabbracciare al più presto le mie figlie. La famiglia deve riunirsi più forte di prima».