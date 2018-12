Telecamera rotta all'eco-box di piazza del Papa, competizione falsata?

TERMOLI. C'è qualcosa di antisportivo nella competizione che vede i ragazzi darsi battaglia a suon di riciclo nell'eco-box di piazza Giovanni Paolo II.

Numerose le segnalazioni precedenti su comportamenti non consoni e persino vandalici, adesso si passerebbe alla scorrettezza vera e propria.

Sì, perché qualcuno ha fatto fuori la telecamera che supervisionava l'impianto.

«Questa è la telecamera dell'eco-isola rotta. Abbiamo sempre mantenuto un tono pacato ma adesso è davvero troppo. State giocando per i vostri figli e davvero quello che volete insegnargli sono gesti di inciviltà? Noi faremo di tutto per capire chi è stato e valutare la squalifica dell'intera classe. Sappiamo che non è giusto che paghino tanti per uno ma non abbiamo altri mezzi - affermano i responsabili della struttura - vi abbiamo tante volte chiesto correttezza e ci troviamo una telecamera rotta. Gli ultimi giorni i controlli saranno serrati. Conferimenti diversi da bottiglie integre o flaconi, quantitativi inferiori rispetto a quelli registrati e altre eventuali anomalie potrebbero comportare la cancellazione di conferimenti interi per tutta la classe. I tanti di voi onesti facciamo pressione sui meno corretti perché alla fine tutta la classe pagherà».