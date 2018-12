Auto contro palma alla rotonda sulla Statale 16, ferita una donna

SAN SALVO. Incidente alla solita rotonda al confine con Montenero sulla Statale 16 poco dopo le 18.00. Un suv Sportage Kia ha proseguito dritto alla rotatoria in direzione sud, prendendo in pieno una delle palme poste sull'area verde e la segnaletica dell'Anas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Salvo e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla donna che era al volante dell'auto e che è stata trasferita all'ospedale San Pio di Vasto. Quest'ultima non è in condizioni gravi.

La rotatoria, purtroppo è stata spesso al centro di incidenti, l'ultimo dei quali ha visto due ragazzi usciti miracolosamente illesi dopo aver infilzato il guardrail in prossimità della rotonda, sempre in direzione sud (LEGGI).