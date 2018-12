Ancora botti assordanti nella notte, a Campomarino esce l'ordinanza di divieto

CAMPOMARINO. «Ancora boati assordanti nella notte a Campomarino, a causa dei soliti petardi, questa volta senza nessun danno. Ma sentiti da molti per la potenza dei botti». Diretta la testimonianza del consigliere comunale Luigi Romano. Intanto, l’amministrazione Cammilleri corre ai ripari, a rivelarcelo l’assessore al Turismo Anna M. Saracino, «anche il comune di Campomarino ha emanato l'ordinanza contro esplosione dei botti di Capodanno a difesa degli animali e per la pubblica incolumità visto gli episodi dei giorni scorsi».

Intanto, su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, «un boato incredibile, mi hanno riferito – precisa il consigliere di minoranza Luigi Romano, sempre attento a ciò che accade a Campomarino – in via Risorgimento n. 3 si sono aperti gli sportelli del gas ed è saltato il citofono di casa. Tanto spavento e sono stati chiamati i Carabinieri, che sono arrivati velocemente, erano passati poco prima ed era tutto tranquillo. E’ stato necessario chiamare anche il fabbro per far sistemare il portoncino».